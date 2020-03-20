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20.03.2020 - 13:12 | | AA

Son dakika haberi | AK Parti'den infaz düzenlemesi ile ilgili flaş açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız." açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Son dakika haberi | AK Parti'den infaz düzenlemesi ile ilgili flaş açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle;

(İnfaz düzenlemesi)

Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız.

İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız.

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