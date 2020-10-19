Son dakika! AK Parti'den KKTC seçimleri açıklaması

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

Hak ve adalet mücadelesini büyük bir özgüven ile yürüten Kıbrıs Türkleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir demokratik olgunluk göstermiştir. KKTC demokrasisinin gücünü tüm dünya görmüştür. Kıbrıs Türkleri, KKTC’nin egemenlik hakları, Kıbrıs Davası ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerin korumasına dair gayreti, vizyonu ve liderliğiyle öne çıkan Sayın Ersin Tatar'ı KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçerek tüm dünyaya açık bir mesaj vermiştir.

Kıbrıs Türkü’nün ortaya koyduğu bu kararlı ve kıymetli tavır, önümüzdeki dönemde artarak sürecek olan Türkiye-KKTC işbirliğine de büyük bir motivasyon ve ivme kazandırmıştır. Türkiye her zaman ve her koşulda KKTC’nin yanında olacaktır.

Bu seçimlerin kazananı, tüm Kıbrıs Türkleri olmuştur. Kıbrıs Türkü’nün davası ve Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerimizin korunması siyaseti kazanmıştır. KKTC, güçlü bir demokrasi ve bölge barışı için kilit bir aktör olduğunu göstermiştir...

Türkiye, KKTC’nin egemenlik haklarının korunması, kalkınması ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması noktasındaki mücadeleyi en güçlü şekilde sürdürecektir... Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davasına verdiği destek kararlı ve güçlü bir destektir.

Onurlu ve saygın KKTC Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sn Ersin Tatar'ı bir kez daha tebrik ediyor; KKTC ve Kıbrıs davamız için hayırlı olmasını diliyoruz.