Ã‡elik, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yapÄ±lan kÃ¶tÃ¼ muamele veya ÅŸiddetin, bu Ã¼lkenin tÃ¼m insanlarÄ±na ihanet olduÄŸunu belirterek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z gÃ¶zbebeÄŸimizdir.Â Her birimiz herhangi bir saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±za yapÄ±lan kÃ¶tÃ¼ muameleyi kendimize yapÄ±lmÄ±ÅŸ saymalÄ±yÄ±z. Onlara fedakarlÄ±klarÄ± iÃ§in ÅŸÃ¼kran borÃ§luyuz.Â TÃ¼m saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z bilsinler, Ã¼lkemizin tÃ¼m fertleri onlarÄ± takdirle ve teÅŸekkÃ¼rle selamlÄ±yor."