MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... AK Parti'den saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ÅŸiddete sert tepki
ABONE OL
23.09.2020 - 12:25 | | AA

Son dakika... AK Parti'den saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ÅŸiddete sert tepki

AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik,Â "SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z gÃ¶zbebeÄŸimizdir. Her birimiz herhangi bir saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±za yapÄ±lan kÃ¶tÃ¼ muameleyi kendimize yapÄ±lmÄ±ÅŸ saymalÄ±yÄ±z. Onlara fedakarlÄ±klarÄ± iÃ§in ÅŸÃ¼kran borÃ§luyuz." ifadelerini kullandÄ±.Â

Son dakika... AK Parti'den saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ÅŸiddete sert tepki

Ã‡elik, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yapÄ±lan kÃ¶tÃ¼ muamele veya ÅŸiddetin, bu Ã¼lkenin tÃ¼m insanlarÄ±na ihanet olduÄŸunu belirterek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z gÃ¶zbebeÄŸimizdir.Â Her birimiz herhangi bir saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±za yapÄ±lan kÃ¶tÃ¼ muameleyi kendimize yapÄ±lmÄ±ÅŸ saymalÄ±yÄ±z. Onlara fedakarlÄ±klarÄ± iÃ§in ÅŸÃ¼kran borÃ§luyuz.Â TÃ¼m saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z bilsinler, Ã¼lkemizin tÃ¼m fertleri onlarÄ± takdirle ve teÅŸekkÃ¼rle selamlÄ±yor."

Son dakika... AK Partiden saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na ÅŸiddete sert tepki

Son dakika... AK Partiden saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na ÅŸiddete sert tepki

Sokak köpeÄŸini silahla vurarak öldürdüÄ°stanbul Büyükçekmece, köpeÄŸini sokak köpekleriyle dövüÅŸtüren bir kiÅŸi daha sonra da bir köpeÄŸi silahla vurarak öldürdü. SilahlÄ± saldÄ±rganÄ±n köpeÄŸe ateÅŸ etmesi bir iÅŸ yerinin güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Gaziantep'te ekmek arasÄ±ndan uyuÅŸturucu çÄ±ktÄ±!

Gaziantep'te ekmek arasÄ±ndan uyuÅŸturucu Ã§Ä±ktÄ±!

Asgari ücretliye güzel haber! MaaÅŸlara yansÄ±yacak

Asgari Ã¼cretliye gÃ¼zel haber! MaaÅŸlara yansÄ±yacak

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

Avrupa koronavirÃ¼ste ikinci dalgaya diz Ã§Ã¶ktÃ¼!

Aleyna ÇakÄ±r kimdir, nasÄ±l öldü? Aleyna ÇakÄ±r olayÄ±nda yeni geliÅŸme!

Aleyna Ã‡akÄ±r kimdir, nasÄ±l Ã¶ldÃ¼? Aleyna Ã‡akÄ±r olayÄ±nda yeni geliÅŸme!

SÄ±radaki Haber