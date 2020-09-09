MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... AK Partili Ömer Çelik'ten Meis Adası açıklaması
ABONE OL
09.09.2020 - 14:55 | | milliyet.com.tr, DHA

Son dakika... AK Partili Ömer Çelik'ten Meis Adası açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime değinen Çelik, 'Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası’ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir’deki irade ve kararlılığı iyi görsünler' dedi.

Son dakika... AK Partili Ömer Çelik'ten Meis Adası açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı. AK Parti'li Çelik, şunları kaydetti:

"Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun. İstiklal mücadelemizin Gazi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı’mızın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz. Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası’ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir’deki irade ve kararlılığı iyi görsünler. Türkiye büyük bir devlet olarak dostları için güvence, barış isteyenler için teminattır. Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez. Masada çözüm isteyenler için masadayız. Sahada dayatma peşinde koşanların karşısında sahadayız. Bugün kararlılık mesajımızı İzmir’den veriyoruz. Bölge barışının teminatı büyük bir devlet olarak hukuk ve hakkaniyet isteyenlerin en büyük müttefikiyiz. İyi komşuluk ilişkileri isteyenler için sarsılmaz bir dostuz. Aksini düşünenlerin yapacağı her hesap yanlış hesap olacaktır."

Son dakika... AK Partili Ömer Çelikten Meis Adası açıklaması

Son dakika... AK Partili Ömer Çelikten Meis Adası açıklaması

Son dakika... AK Partili Ömer Çelikten Meis Adası açıklaması

Son dakika... AK Partili Ömer Çelikten Meis Adası açıklaması




Son Dakika: Güngören'de tramvayla otomobil çarpıştıGelen son dakika haberine göre; İstanbul Güngören'de tramvayla otomobil çarpıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Afyonkarahisar’da 20 bina karantinaya alındı!

Afyonkarahisar’da 20 bina karantinaya alındı!

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

9 Eylül 2020 bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

9 Eylül 2020 bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Sıradaki Haber