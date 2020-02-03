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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Akşener'den TBMM'ye olağanüstü çağrı
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03.02.2020 - 14:10 | | ANKARA

Son dakika... Akşener'den TBMM'ye olağanüstü çağrı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'yi olağanüstü toplanmaya çağırdı.

Son dakika... Akşener'den TBMM'ye olağanüstü çağrı

Akşener açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Tarihi şan ve şerefle dolu kahraman ordumuz, bugün sınırlarımızın ötesinde, Suriye’nin İdlib kentinde bir kez daha taarruza uğradı.

Türk Milleti 5 asker ve bir sivil memurunu daha şehit verdi.

Başkalarının inisiyatifine bırakılmayacak kadar kıymetli milli varlığımız, bu saldırıyla bir kez daha hedef alındı.

Tarih, birçok kez olduğu gibi, bizi yine önemli bir görevle karşı karşıya bırakmıştır.

Ve yine tarihte örneği olduğu üzere, milli varlığımızın hedef alındığı zamanlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi mutlaka görevinin başında olmalıdır.

Bu nedenle;

Kahraman ordumuz üzerinden, ülkemize ve milletimize yönelen bu alçak saldırı karşısında, milli bir görev çağrısını yapmak ihtiyacı hissediyorum.

Milli siyaset, iktidar ve muhalefetin birlikte, ortak tavırla sergileyeceği siyasettir.

Suriye’de oluşan yeni ve ağır şartları değerlendirmek üzere;

BÜYÜK MİLLET MECLİSİMİZİ KAPALI BİR OTURUMLA VE ACİL OLARAK TOPLANMAYA,

İktidarı da milli duruşa katkı sunacak şekilde, aziz milletimizin vekillerini bilgilendirmeye ve tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyorum.

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