Son dakika... Ankara'da tarihi gün! Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılıyor

Son dakika haberi I Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

(Almanya'da ırkçı saldırı)

Almanya'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum. Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor.

Bugün ülkemiz ve Ankaramız adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Değerli kardeşim Özbekistan Cumhurbaşkanı'na mutluluğumuza ortak oldukları için teşekkür ediyorum. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyini kurarak her alanda iş birliğimizi derinleştirdik. Dün de konseyimizin ilk toplantısını icra ettik. Bu sabah iş adamlarımızla bir araya geldiniz. Toplantıda onların özellikle girişimlerini bundan sonraki süreçte Özbekistan'da devam ettirmesini bizler de tavsiye ettik.

Her kitap bir alimdir. Ecdadımız kitaplarla dolu bir kütüphaneyi her türlü zenginlikten üstün tutmuştur.Nerede bir soykırım, katliam varsa orada ilk hedef kütüphaneler olmuştur. DEAŞ ve diğer terör örgütleri Irak'ta, Suriye'de binlerce nadide eserin bulunduğu kütüphaneleri bombaladı. Bugün de kültür katliamları böyle devam ediyor.

Kütüphaneler insanlığın ortak hafızasıdır.