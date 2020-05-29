Son dakika... Bahçeli’den 'İstanbul’un Fethi' mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayınladı. Bahçeli yayınladığı mesajda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'un Fethi dolasıyla bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "Fetih, tesadüfen takılmış zafer tacı, sürpriz şekilde elde edilmiş başarı beratı değildir. Uzun senelere dayanan muazzam bir hazırlık evresi, devrin ileri ve ilmi tekniklerini tebarüz etmiş kavrayış enginliği ve vizyon derinliği fethin hamurunu yoğuran başlıca amillerdendir." ifadelerine yer verdi.
İşte Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yayınladığı o mesaj:
"Ne mutlu bizlere ki Fetih, aynı zamanda insanlığın Türkleri daha yakından tanımasını, ceddimizin kucaklayıcı, koruyucu, müşfik yönetim yeteneklerini öğrenmeye, layıkıyla kabullenmeye başlamasını da temin ve teslim etmiştir.
Türklerin yüksek hasletleri, hakkaniyet ve insanlığa saygı üzerine kurulu bir arada yaşama anlayışlarıyla kaynaşarak daha sonraki dönemlerde üç kıtayı yönetme kabiliyetlerinin ahlaki ve fikri zeminini hazırlamıştır.
Fetihten sonra imar edilen ve eserlerle donatılan İstanbul’umuzun, yaşayan müstesna ve muazzez tarihsel güzelliklerine rağmen, bugün sosyo-kültürel kirlenmenin de neden olduğu tahribat ve talan ile karşı karşıya olduğu açık ve acıklı bir gerçektir.
Dileğim, fethi kutlu Peygamberimiz tarafından müjdelenmiş bu tarihi kentimizin, giderek silinmeye yüz tutan güzelliklerini yeniden kazanması, geçtiğimiz asırlarda olduğu gibi huzur, barış ve kalkınmanın sembolü olarak dünyaya yön veren küresel bir merkez haline gelmesidir."