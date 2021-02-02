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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika! Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması
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02.02.2021 - 15:24 |

Son dakika! Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir." dedi.

Son dakika! Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

MHP, yeni anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı’nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek, üstüne düşeni yerine getirecek.

Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir.

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