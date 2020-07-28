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28.07.2020 - 10:17 | | AA

Son dakika! Bakan açıkladı! 28 Temmuz'da hesaplara yatacak

Gelen bir son dakika haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz tarihi itibariyle öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Son dakika! Bakan açıkladı! 28 Temmuz'da hesaplara yatacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

Uzmanlardan "kırmızı göz hastalığı" uyarısı!Adana’da uzmanlar, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte deniz ve havuzda serinlemek isteyen tatilcileri 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyardı. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Karaarslan, halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak adlandırılan konjonktivit hastalığına karşı 7-15 yaş aralığında olanların daha savunmasız olduğunu söyledi.
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