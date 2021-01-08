08.01.2021 - 11:59 | | AA
Son dakika! Bakan açÄ±kladÄ±: BaÅŸarÄ±lÄ± sonuçlar neticeye dönecek
Gelen bir son dakika haberine gÃ¶re; Sanayi BakanÄ± Varank, "SaÄŸlÄ±k BakanÄ±mÄ±z Fahrettin Koca ile yerli aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zda geldiÄŸimiz aÅŸamayÄ± deÄŸerlendirdik. TÃœBÄ°TAK CovÄ±d-19 platformu VE TÃœSEB Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda bilim insanlarÄ±mÄ±zÄ±n elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar kurumlarÄ±mÄ±zÄ±n eÅŸgÃ¼dÃ¼mÃ¼yle neticeye dÃ¶necek." ifadelerini kullandÄ±Â
Detaylar birazdan...
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Antalya'da aile faciasÄ±! Kelepçeli koca ÅŸiddeti ölümle bittiAntalya'da Melek Ä°pek ellerini kelepçeleyip kendisin çÄ±plak halde saatlerce döven eÅŸi Ramazan Ä°pek'i (36) av tüfeÄŸi ile vurarak öldürdü. JandarmayÄ± arayÄ±p teslim olan Melek Ä°pekâ€™in aldÄ±ÄŸÄ± darbeler sonucu gözlerinde ÅŸiÅŸlik ve morluk oluÅŸtuÄŸu görüldü. Ramazan Ä°pek'in ise olay öncesinde sosyal medya hesabÄ±ndan 'Alkolün müptelasÄ± deÄŸiliz' diye viski fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.