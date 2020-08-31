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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika! Bakan açıkladı! e-duruşma dönemi
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31.08.2020 - 11:20 |

Son dakika! Bakan açıkladı! e-duruşma dönemi

Adalet Bakanı Gül yaptığı açıklamada, "Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden 'e-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır." dedi.

Son dakika! Bakan açıkladı! e-duruşma dönemi

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır."

Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden 'e-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır."

Kuyumcudan 3 dakikada 10 kilo altını çalan hırsızlar kameradaGüngören'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen kuyumcudaki hırsızlığın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çalan alarma rağmen kuyumcuya giren 3 hırsız 3 dakikada 10 kilo altın ve pırlanta çaldı.
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