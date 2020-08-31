Son dakika! Bakan açıkladı! e-duruşma dönemi

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır."

Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden 'e-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır."