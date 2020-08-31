31.08.2020 - 11:20 |
Son dakika! Bakan açıkladı! e-duruşma dönemi
Adalet Bakanı Gül yaptığı açıklamada, "Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden 'e-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır." dedi.
Adalet Bakanı Gül'ün açıklamaları şöyle:
"Yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır."
Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden 'e-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır."