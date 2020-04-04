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04.04.2020 - 11:51 | | AA

Son dakika! Bakan açıkladı: Hala 15 bin 756 kişi var...

Bakan Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaşın bulunduğunu açıkladı.

Son dakika! Bakan açıkladı: Hala 15 bin 756 kişi var...

Detaylar birazdan...

İstanbul sınırında kilometrelerce araç kuyruğu!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehir ve Zonguldak'a seyahatlerin corona virüs önlemleri nedeni ile kısıtlanması kararı uygulanmaya başlandı. İşe gitmek isteyen vatandaşlar evraklarını göstererek Kocaeli'den İstanbul'a giriş yaptı
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