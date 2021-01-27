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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika: Bakan açıkladı! İşte KPSS merkezi yerleştirme takvimi...
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27.01.2021 - 11:14 |

Son dakika: Bakan açıkladı! İşte KPSS merkezi yerleştirme takvimi...

Gelen bir son dakika haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bu yıl yapılacak KPSS merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.

Son dakika: Bakan açıkladı! İşte KPSS merkezi yerleştirme takvimi...

Selçuk: "Adaylar, KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek."

    2.7 milyon liralık silahlı gasp girişimi kuryeye takıldıMersin'de içerisinde 2 milyon 700 bin liralık altın bulunan çantayı gasp etmeye çalışan maskeli ve silahlı 2 soyguncu, kuryelerden birinin çantalı direnişiyle karşılaşınca bozguna uğradı. Kuyumcu kuryelerinin direnişiyle karşılaşınca silahlarını ateşleyen soyguncularla birlikte 8 kişi gözaltına alınırken, soygun girişimi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
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