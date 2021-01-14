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14.01.2021 - 15:19 | | DHA

Son dakika! Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace'la görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Akar ile Wallace arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Son dakika! Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace'la görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Akar ile Wallace arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Uçan çatıdan son anda kaçarak kurtulduKONYA'nın Karapınar ilçesinde kaldırımda yürüyen çatı ustası Serdar Kılıçlı, fırtına nedeniyle bir binanın uçan çatısından son anda kaçarak kurtuldu. O anlarda güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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