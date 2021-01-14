14.01.2021 - 15:19 | | DHA
Son dakika! Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace'la görüştü
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Akar ile Wallace arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Akar ile Wallace arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.