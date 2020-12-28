Son dakika... Bakan Akar, Iraklı mevkidaşıyla görüştü

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkemize ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoon ile görüştü. Karşılama törenin ardından her iki Bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi. İki ülkenin Savunma Bakanlığı yetkilileri de heyetler arası görüşme yaptı.

Terörle mücadele başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmelerde, Bakan Akar tarafından;

-Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğu,

- Irak yönetimi ile terörle mücadele konusunda oluşturulan koordinasyondan duyulan memnuniyet ve bunun artarak devam etmesinin önemi,

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini korumaktaki ve terör belasına son vermekteki kararlılığı ifade edildi.





