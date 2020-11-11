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11.11.2020 - 12:32 | | DHA

Son dakika... Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika... Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Görüşmede, Karabağ’da ateşkes sonrası sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Yine çuvalladılarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" fidan dikimi programında bir konuşma yaptı. Erdoğan açıklamalarında fidan dikim etkinliği hakkındaki eleştirilerle ilgili, "Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor. Yine çuvalladılar." ifadelerini kullandı.
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