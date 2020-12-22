MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Bakan Akar'dan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki
ABONE OL
22.12.2020 - 14:24 |

Son dakika... Bakan Akar'dan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlı Hulusi Akar, katıldığı televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "ABD, bu yanlış karardan bir an önce dönülmesi gerekiyor. Biz kararın düzeltilmesini bekliyoruz." dedi.

Son dakika... Bakan Akar'dan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki

NTV'de konuşan Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

ABD'NİN S-400 YAPTIRIMLARI

Hava savunma sistemi için bize Rusya olumlu cevap verdi. ABD'nin yaptırımın herhangi bir zararı olmaması için elimizden geleni yapacağız. Başka NATO olmak üzere beraber yapacağımızın faaliyetlerin olumsuz etkileneceğini bildirmek isteriz. ABD, bu yanlış karardan bir an önce dönülmesi gerekiyor. Biz kararın düzeltilmesini bekliyoruz.

Şu an ülkemizde bulunan S-400'lerin kontrolleri yapılıyor.

DOĞU AKDENİZ'DE GERİLİM

Ülkemizin menfaatlerini korumak bizim boynumuzun borcu. Biz sadece haklarımızı korumak istiyoruz. Bizim yaptığımız bu hak arayışını olumsuz gösteren Yunanistan'dır. Yunanistan'ın Türkiye ile görüşmeler yaparak çözüm bulması bunun en doğru yoludur. Bizim planlarımız var, bu çerçevede ilerlemeye çalışıyoruz.

Siz Türkiye ile görüşmeden başka yerlerde çözüm arıyorsanız, bu durum çözülmez. Biz tamamen diyalog diyoruz. Ancak hiçbir şekilde oldu bittiye getirmemek de bizim en büyük kararlılığımız.

KARABAĞ'A TÜRK BARIŞ GÜCÜ

Ortak merkez konusunda mutabakat sağlandı. Şu an inşaat devam ediyor. Görev süresini de Ruslar ile konuşacağız.

İzmit! İki genç kızın dehşet anlarıKocaeli’nin İzmit ilçesinde yoldan karşıya geçmeye çalışan genç kızlar dehşeti yaşadı. Otomobilin çarpmasıyla kanlar içinde kalan iki kız hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yayaya çarpıp kaçan sürücü, far paneli parçalarından bulundu

Yayaya çarpıp kaçan sürücü, far paneli parçalarından bulundu

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Atalay Filiz'in sahte belge davası: Dördüncü kez test yapılacak

Atalay Filiz'in sahte belge davası: Dördüncü kez test yapılacak

Sıradaki Haber