Son dakika | Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Talimatlar doğrultusunda ve meşru müdafaa çerçevesinde oradaki unsurlarımız tarafından Rejim hedeflerine karşı anında gerekli mukabele misliyle gösterilmiştir. Şu ana kadar 54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgilere göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu, askeri etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve ilgili kurum temsilcileri Suriye sınırının sıfır noktasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanları ile bir araya geldi.

Bakan Akar buradaki toplantının ardından yaptığı açıklamada, Soçi ve Astana'da belirlenen mutabakatlar kapsamında başlatılan sürecin devam ettiğini belirtti.

Bu çerçevede bugüne kadar çeşitli ateşkeslerin ilan edildiğini hatırlatan Akar, "Ancak her seferinde Rejim tarafından bu ateşkesler bozulmuş, bu ateşkeslerin sürekliliği sağlanamamıştır." diye konuştu.

Mutabakatlara uygun olarak faaliyetlerini yerine getirdiklerini ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Bu çerçevede ateşkeslerin sürekliliğini sağlamak, birliklerin güvenliğini sağlamak, diğer taraftan da göçün önlenmesine ve buradaki insanların zor arazi ve iklim şartlarında yaşadıkları insanlık dramına son vermek maksadıyla bu konudaki çalışmalarımızı sürdürmekte ve ilave tedbirler almaktayız. Bu nedenle arazideki unsurlarımıza gerekli desteği sağlamak, takviyeleri yapmak bakımından bazı intikaller planlandı ve icra edildi. Bu intikaller önceden kurulan düzen çerçevesinde muhatabımız olan Ruslarla koordine edildi onlara hem yer hem zaman bakımından gerekli bilgiler verildi.

Son olayda da intikalimiz bir gün öncesinden yani dün saat 16.13 ve tekraren, teyiden saat 22.27'de buradaki ilgili arkadaşlarımız tarafından Rusya tarafındaki ilgili personele bildirildi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere rağmen, tüm bu önlemlere rağmen, Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır. Talimatlar doğrultusunda ve meşru müdafaa çerçevesinde oradaki unsurlarımız tarafından Rejim hedeflerine karşı anında gerekli mukabele misliyle gösterilmiştir. Şu ana kadar 54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgilere göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu, askeri etkisiz hale getirilmiştir. Diğer taraftan da bizim şehit ve yaralılarımız var."

"Asil milletimiz rahat olsun"

Şehitlere rahmet yaralılara acil şifalarını ileten Bakan Akar, "Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde bir an önce ateşkesin sürekliliğini, birliklerimizin güvenliğini, göçün önlenmesini ve zor arazi ve mevsim koşullarında büyük bir insanlık dramı yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla gerekli her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır. TSK, bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz, aksaksız yerine getirmektedir. Asil milletimiz bundan emin ve rahat olsun."

Toplantının ardından Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

HASTANE ZİYARETİ SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattındaki birliklerdeki incelemelerinin ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne geçerek İdlib'deki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Hastaneye gelişinde Hatay Valisi Rahmi Doğan ve hastane yetkilileri tarafından karşılanan Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, saldırıda yaralanan askerleri tedavi gördükleri odalarda tek tek ziyaret etti. Sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi alan Akar, yaralı askerlerle yakından ilgilendi.

Ziyaret sırasında yaralı askerler iyileşip yeniden görevlerinin başına dönmek istediklerini belirtirken bir yaralı yakını ise her zaman devletin emrinde olduklarını, Bakan Akar ve komutanları yanlarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Akar, hastane çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı değerlendirmede, "8 şehidimiz var, bunlardan 7'si asker biri bizimle beraber çalışan sivil kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.

Saldırıda yaralanan kahraman askerleri ziyaret ettiklerini, sağlık durumlarının çok iyi olduğunu ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Esed güçlerinin yaptığı alçak saldırının karşılığı verildi, verilmekte. Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu, sorulmakta. Bu konuda Silahlı Kuvvetlerimizin ne kadar kararlı olduğunu herkes biliyor, herkes öğrendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda elimizdeki tüm imkan ve yetenekleri kullanmak suretiyle bize bunu yapanlara karşı yapılması gerekenlerin hepsi planlarımız doğrultusunda gerçekleştirildi. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey, bir an önce ateşkesin sağlanması, bir an önce akan kanın durması ve Suriyeli, İdlibli kardeşlerimizin rahat, huzur ve barış içinde hayatlarını sürdürmeleridir."

"Mehmetçik büyük fedakarlıklar yaptı"

Bunun için çalıştıklarını dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Silahlı Kuvvetleri mensupları, Mehmetçik büyük fedakarlıklar yaptı, kahramanlıklar gösterdi. Aynı şekilde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Temennimiz bir an önce buraya ateşkesin, barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Gayretimiz bunun içindir. Biz Soçi, Astana mutabakatlarındaki görevlerimize son derece saygılıyız, burada bize düşen görevler ne varsa sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde muhataplarımızın da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Burada uluslararası hukuka, mutabakat muhtıralarına saygılı olduğumuzu söylemekle beraber diğer taraftan da hakkımızı, hukukumuzu sonuna kadar koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Bu çerçevede faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğine işaret eden Akar, "Yapılması gereken ne varsa asil milletimizin hakkını, hukukunu korumak için bize düşen ne varsa, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde bu mücadelemiz devam ediyor. Başımız sağ olsun, milletimizin, Silahlı Kuvvetlerimizin ve silah arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Kanlarını yerde bırakmadık, bırakmamakta da kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Akar ve beraberindekiler, hastane ziyaretinin ardından Şehit Ulaştırma Uzman çavuşlar Uğur Katran ve Gökhan Orhan ile şehit Piyade Uzman çavuşlar Halil Demir ve Şükrü Özler için Hatay Havaalanı'nda düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

Törenin sonunda Akar ve TSK Komuta Kademesi, şehit yakınlarına taziye dileklerini iletti.