Son dakika... Bakan Akar'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Cumhuriyet, bizlere emanet edilen en büyük mirastır. Bizler de Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak, Türkiye Cumhuriyeti’ni geleceğe güvenle taşımak için gece gündüz yılmadan yorulmadan var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in 97'nci yılını kutlamanın gururu ve heyecanının yaşandığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşiyle başlayan Milli Mücadele'nin, tüm zorluklara rağmen asil Türk Milleti'nin büyük fedakarlığı ve şanlı Türk Ordusu'nun kahramanlığıyla dünyada eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlandığını anımsatan Akar, Milli Mücadele'nin sonunda ilan edilen Cumhuriyet ile de Türk Milleti'nin, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Milli birlik ve beraberliğin en büyük güvencesi olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare" olarak tanımladığı Cumhuriyet'in, en büyük miras olduğunun altını çizen Akar, "Bizler de Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak, Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe güvenle taşımak için gece gündüz yılmadan, yorulmadan var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 83 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini her ne pahasına olursa olsun korumaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜM DOST VE KARDEŞLERİMİZİN SONUNA KADAR YANLARINDAYIZ"

"Bölgesel ve küresel olarak gerginlik ve çatışmaların tırmandığı bu hassas süreçte Kıbrıslı ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında da bütün imkanlarımızla sonuna kadar yanlarındayız." ifadesini kullanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Ayrıca yedi iklim, üç kıtaya barış, huzur, adalet ve istikrar götüren atalarımızdan aldığımız ilhamla BM, NATO, AGİT ve ikili anlaşmalar kapsamında Libya'dan Kosova'ya, Afganistan'dan Bosna Hersek'e, Katar'dan Somali'ye ve Sudan'a kadar birçok coğrafyada dünya barışına katkı sunmaktayız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve asker-sivil tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Şu anda karada, denizde ve havada, yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah arkadaşlarıma sağlık ve esenlik içinde kazasız belasız, hayırlı başarılı görevler diliyor, asil milletimizin ve tüm mensuplarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutluyorum."