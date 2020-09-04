04.09.2020 - 10:53 |
Son dakika! Bakan Albayrak'tan Sivas Kongresi paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas Kongresi'nin 101. yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Berat Albayrak'ın paylaşımı şöyle:
"Milli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz!"
Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, ve milli iradenin hakim kılındığı #SivasKongresi101Yaşında
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