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04.09.2020 - 10:53 |

Son dakika! Bakan Albayrak'tan Sivas Kongresi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas Kongresi'nin 101. yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Son dakika! Bakan Albayrak'tan Sivas Kongresi paylaşımı

Berat Albayrak'ın paylaşımı şöyle:

"Milli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz!"

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, ve milli iradenin hakim kılındığı #SivasKongresi101Yaşında

Son dakika Bakan Albayraktan Sivas Kongresi paylaşımı

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