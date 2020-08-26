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26.08.2020 - 15:55 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Bakan Albayrak'tan YKS paylaşımı

Son dakika gelen habere göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak YKS'de başarılı olan öğrencilere, 'Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler' dedi.

Son dakika... Bakan Albayrak'tan YKS paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler
Dünyaya, üreten Türkiye'nin devrimci ruhunu ilimle, irfanla hep birlikte göstermeye ne dersiniz?
Bu yıl başarılı olamayan arkadaşlarımız da üzülmesin mücadeleye, yeniden denemeye DEVAM!
Sizleri de o sıralarda görmek istiyoruz

Son dakika... Bakan Albayraktan YKS paylaşımı

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