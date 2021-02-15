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15.02.2021 - 19:35 | | AA

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, ABD tarafından son dönemde yapılan açıklamalarla ilgili duyulan rahatsızlığın dile getirildiği ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bakan Çavuşoğlu'na, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti.

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü

 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Çavuşoğlu, Blinken'ı yeni görevi münasebetiyle tebrik etti.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Bakan Çavuşoğlu ve Blinken, bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularını da ele aldı.

ABD'nin yeni yönetimi ile karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme hususunda mutabık kalındığının vurgulandığı görüşmede, ABD tarafının son dönemde yaptığı açıklamalardan duyulan rahatsızlık da dile getirildi.

İki bakanın, ilerleyen günlerde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı şekilde görüşme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

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