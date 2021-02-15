Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Çavuşoğlu, Blinken'ı yeni görevi münasebetiyle tebrik etti.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Bakan Çavuşoğlu ve Blinken, bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularını da ele aldı.

ABD'nin yeni yönetimi ile karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme hususunda mutabık kalındığının vurgulandığı görüşmede, ABD tarafının son dönemde yaptığı açıklamalardan duyulan rahatsızlık da dile getirildi.

İki bakanın, ilerleyen günlerde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı şekilde görüşme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

ABD'DEN GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı: Blinken ile Çavuşoğlu, Suriye'deki savaşın siyasi çözümüne destek ve iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.