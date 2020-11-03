Son dakika! Bakan Çavuşoğlu Avusturyalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalar şöyle:

Avusturya'daki terör saldırısını lanetliyoruz. İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti.

Özellikle barış dinimiz İslam'ı suistimal edenlerin ideolojilerini yok etmek için mücadelemizi sürdürmemiz lazım.

Viyana'daki terör saldırısını bir kez daha lanetliyoruz.

Azerbaycan'la gelişmeler yaşandıkça görüşmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz.