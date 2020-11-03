MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika! Bakan Çavuşoğlu Avusturyalı mevkidaşıyla görüştü
ABONE OL
03.11.2020 - 13:40 |

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu Avusturyalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanıyla görüşmüştür. Viyana’da meydana gelen terör saldırısı için taziye dileklerini iletmiş, Türkiye’nin Avusturya ile dayanışma içinde olduğunu belirtmiştir." denildi.

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu Avusturyalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalar şöyle:

Avusturya'daki terör saldırısını lanetliyoruz. İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti.

Özellikle barış dinimiz İslam'ı suistimal edenlerin ideolojilerini yok etmek için mücadelemizi sürdürmemiz lazım.

Viyana'daki terör saldırısını bir kez daha lanetliyoruz.

Azerbaycan'la gelişmeler yaşandıkça görüşmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz.

Depreme çalışırken yakalandılar! Panik anları kameradaİzmir'de meydana gelen 6.6'lık depreme çalıştıkları tekstil atölyesinde yakalananların korkuyla kaçtıkları anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... 107 can kaybı! AFAD'dan İzmir depremine ilişkin yeni açıklama

Son dakika... 107 can kaybı! AFAD'dan İzmir depremine ilişkin yeni açıklama

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

'Mavi ay değil dolunay kritik'

'Mavi ay değil dolunay kritik'

İzmir depreminde ölü ve yaralı sayısı nedir? İzmir depreminde son durum nedir?

İzmir depreminde ölü ve yaralı sayısı nedir? İzmir depreminde son durum nedir?

Sıradaki Haber