MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Bakan Çavuşoğlu duyurdu! 137 ülkeye yükseldi
ABONE OL
05.07.2020 - 11:29 | | AA

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu duyurdu! 137 ülkeye yükseldi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" programına katılarak konuşma yaptı. Koronavirüsle mücadele sürecine değinen Bakan Çavuşoğlu, 'Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. Rakamların arttığı ülkelere ilave yardımlar gönderiyoruz' dedi

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu duyurdu! 137 ülkeye yükseldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı gerçekleştirdiklerini belirterek, "130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik." dedi.

Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" toplantısında, Türkiye'nin aldığı tedbirler sayesinde Kovid-19 ile mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduğunu söyledi. 

Türkiye'nin en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biri olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. Rakamların arttığı ülkelere ilave yardımlar gönderiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı gerçekleştirdik, 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık, birlikte koordine ettik."

    CHP'li İlhan Kesici'den İBB'ye "Fatih" eleştirisiCHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı Fatih'in portresinin kime ait olduğunun belli olmadığını, tablodaki diğer kişinin de bilinmediğini ve bu durumun ciddiyetsizlik olduğunu belirterek "Böyle reklam yapılmaz. Kendi belediyemiz, çok yanlış" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu

    Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu

    Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

    Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    MSB: Mehmetçik, epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki Suriyeliyi hastaneye ulaştırdı

    MSB: Mehmetçik, epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki Suriyeliyi hastaneye ulaştırdı

    Sıradaki Haber