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02.03.2020 - 19:39 | | AA

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Gelen son dakika bilgisine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefon görüşmesi yaptı.

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Stoltenberg, görüşmede, Türkiye'ye destek ve dayanışma mesajını yineledi.

Çavuşoğlu ve Stoltenberg görüşmede, İdlib ve göçmenler konularını ele aldı.

Öte yandan Çavuşoğlu, gün içinde Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile de telefonda ayrı ayrı görüştü. Kaynaklar, Çavuşoğlu ve Laya görüşmesinde İdlib ve göçmenler konusunun değerlendirildiğini aktardı.

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