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19.08.2020 - 18:05 | | AA

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefonda görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdi.

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.

Kaynaklar, görüşmede, Doğu Akdeniz konusunun ele alındığını kaydetti.

DOĞU AKDENİZ VE LİBYA'YI ELE ALINDI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki durumun yanı sıra Libya konusunun ele alındığı bildirildi.

Telefon görüşmesi hakkında NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili endişesini ifade ederek, diyalog ve gerilimin düşmesinin, bölgenin çıkarına olduğunu vurguladı.

Durumun ittifak dayanışması ruhuyla uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmesi gerektiğini söyleyen Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan'ın onlarca yıldır NATO müttefiki olduklarını hatırlattı.

Libya konusunda Birleşmiş Milletlerin (BM) krize siyasi çözüm bulmak için yürüttüğü çalışmaları NATO'nun desteklediğini belirten Stoltenberg, Libya'daki taraflarla uluslararası camianın BM önderliğindeki süreci desteklemesi ve BM silah ambargosuna uyması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun Libya'da barış ve istikrarın sağlanması için Berlin Süreci'ne destek verdiğini ifade etti.

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