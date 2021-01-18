Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya ile anlaşma açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

Artan ırkçılık Türk toplumunu olumsuz etkiliyor.

Eğitimde iş birliği anlaşmasını müzakere ediyoruz.

Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık.

AB ile ilişkilerde son dönemde olumlu atmosfer var. Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz

Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür.

Alman Bakan Mass'ın açıklamaları şöyle;

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin derinleşmesini arzu ediyorum.

Yunanistan'la istikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta.

(Atina ile görüşmeler)

Bakan Çavuşoğlu: Bütün konuları Yunanistan ile konuşmaya hazırız.

Yunanistan Navtex ilan edip sonra bir şey yapmıyor.

(Yunanistan Başpiskoposunun İslam hakkındaki skandal sözleri)

Alman Bakan Maas: Bize göre din özgürlüğü çok önemli.

Bakan Çavuşoğlu: İlk defa bir din adamının böyle bir şey söylediğini gördük. Hayret etti gerçekten.

(Rusya'da gözaltına alınan muhalif)

Alman Bakan Maas: Navalniy'ın hemen serbest bırakılması gerekir

(Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi)

Alman Bakan Maas: Aşı konusundan daha da hassas bir konu. Türkiye'deki insanlar çok duygusal taraftarlar. Mesut Özil Almanya futbolu açısından çok büyük başarılara imza attı. Fenerbahçe formasıyla çocukluk fotoğrafları olduğunu söyledi bana Mevlüt. O yüzden en iyi niyetlerimi sunuyorum.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Msut Özil gibi dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Kendisi de heyecanlandı. Dünyanın en iyi takımlarında oynadı. Ben doğuştan Fenerbahçeliyim. Türk futbolunun gelişmesinde önemli katkılar sağlayacak.