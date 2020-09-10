10.09.2020 - 19:04 |
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması: Yunanistan hep kaçtı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’ne hitap etti. Çavuşoğlu, “Yunanistan bizimle hiç diyaloğa girmedi, hep kaçtı” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal’den Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu’na video konferans yöntemiyle bağlanarak konuşma yaptı.
Çavuşoğlu'nun hitabından öne çıkan başlıklar şöyle:
Türkiye Doğu Akdeniz’de kıyısı olan ülkelerle özellikle Yunanistan ile müzakereye hazırdır.
Yunanistan ön koşulda ısrar ederse bizim de ön koşullarımız olur.
Gerginliği azaltmak için her türlü siyasi görüşmeye yeşil ışık yaktık.
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