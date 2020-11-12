Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Karabağ mesajı! 'Rus heyetle konuşacağız'

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şunları söyledi;

Kahraman Azerbaycan Ordusu'nu tebrik ediyorum.

"BEDELİNİ ÖDERLER"

Ateşkesi bozan Ermenistan oldu. Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var mı, var. O, ülkeyi bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler

Biz Azerbaycan'ın yanında olacağız.

Önemli olan bundan sonra atılacak adımlar.

Devlette devamlılık vardır. Anlaşma 3 ülke arasında olmuştur. Geçmişte de bizden önceki yönetimler de farklı ülkeler ile anlaşmalar imzaladı. İhtiyaç duyulduğunda revizeler olur, yönetimler gelip geçicidir ama ülkeler bakidir. Bu Ermenistan'ın tercihi, umarız Ermenistan doğru olanı tercih eder, halkı da bundan faydalanmış olur.

Rusya ile ortak mutabakata vardık. Hangi tedbirler alınacak, ihlaller olursa nerede olacağı, sadece merkez olmayacak, şubeler de olacak. Yarın Rusya'dan gelen heyetle konuşacağız.

Yurt dışına misyon gönderirken, çerçevesi belli olunca bu tezkere Meclis'ten geçer. Daha önce Suriye, Libya'ya barış gücü göndermek için tezkere Meclis'ten geçti. Gazi Meclis'imiz söz konusu Azerbaycan olunca şevk ile destekleyecektir. Böyle düşünüyoruz.

Azerbaycan nasıl isterse yanında olacağız.

Ateşkesin kalıcı istikrara dönüşmesi lazım.

Bu süreçten Minsk üçlüsünün ders çıkarması gerekiyor, özellikle Fransa'nın. Ateşkesten sonra bile taraflı açıklamalar yapıyorlar

Rusya'nın rolü ne ise Türkiye rolü de o olacak. Nihai belgeyi dün akşam Akar ve Şoygu imzaladı.