28.12.2020 - 10:11 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya kritik ziyaret
Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 29 Aralık'ta Rusya'nın Soçi kentine ziyaret gerçekleştireceğini bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Sayın Bakanımız, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun VIII. Toplantısı vesilesiyle 29 Aralık 2020 tarihinde Rusya Federasyonu’na (Soçi) bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Sayın Bakanımızın ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un başkanlıklarında gerçekleştirilecek Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Toplantı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2021-2022 İstişare Planı imzalanacaktır' denildi.
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