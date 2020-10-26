26.10.2020 - 19:36 |
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan tatbikat açıklaması
Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Atina ile tatbikat iptali hakkında, "Aramızda mutabakat var, milli günlerde tatbikat yapmıyoruz. Tatbikatı iyi niyet göstergesi olarak iptal ettik" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ankara ve Atina'dan karşılıklı Navtex iptaline ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Aramızda mutabakat var, milli günlerde tatbikat yapmıyoruz. Tatbikatı iyi niyet göstergesi olarak iptal ettik" açıklamasını yaptı.
Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in F-16 açıklamalarıyla ilgili ise, "Azerbaycan hangi çözümü isterse o çözüme destek veririz" değerlendirmesini yaptı.
İETT otobüsünde iğrenç olayı gerçekleştiren şüpheli gözaltındaİstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde bulunan yolcu, etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı. O anlar yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.