MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan tatbikat açıklaması
ABONE OL
26.10.2020 - 19:36 |

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan tatbikat açıklaması

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Atina ile tatbikat iptali hakkında, "Aramızda mutabakat var, milli günlerde tatbikat yapmıyoruz. Tatbikatı iyi niyet göstergesi olarak iptal ettik" açıklamasında bulundu.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan tatbikat açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara ve Atina'dan karşılıklı Navtex iptaline ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Aramızda mutabakat var, milli günlerde tatbikat yapmıyoruz. Tatbikatı iyi niyet göstergesi olarak iptal ettik" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in F-16 açıklamalarıyla ilgili ise, "Azerbaycan hangi çözümü isterse o çözüme destek veririz" değerlendirmesini yaptı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika! Türkiye'den NAVTEX açıklaması! İptal edildi
İETT otobüsünde iğrenç olayı gerçekleştiren şüpheli gözaltındaİstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde bulunan yolcu, etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı. O anlar yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otobüste iğrenç olayda yeni gelişme! Gözaltına alındı

Otobüste iğrenç olayda yeni gelişme! Gözaltına alındı

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

Yarın kandil mi? Mevlid Kandili tarihi...

Yarın kandil mi? Mevlid Kandili tarihi...

Sıradaki Haber