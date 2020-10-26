Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan tatbikat açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara ve Atina'dan karşılıklı Navtex iptaline ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Aramızda mutabakat var, milli günlerde tatbikat yapmıyoruz. Tatbikatı iyi niyet göstergesi olarak iptal ettik" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in F-16 açıklamalarıyla ilgili ise, "Azerbaycan hangi çözümü isterse o çözüme destek veririz" değerlendirmesini yaptı.