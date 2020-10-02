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02.10.2020 - 09:25 | | DHA

Son dakika... Bakan Dönmez duyurdu! 'BM tarafından tescil edildi'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Meşru Libya hükümeti ile imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz’de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz" dedi.

Son dakika... Bakan Dönmez duyurdu! 'BM tarafından tescil edildi'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Birleşmiş Milletler'in (BM) Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etmesine ilişkin, "Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı" diye konuştu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meşru Libya hükümeti ile imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz" ifadesini kullandı.

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