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02.01.2021 - 12:00 | | DHA

Son dakika... Bakan duyurdu: 1984’ün de altında kaldı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılında terör örgütüne 52 kişinin katıldığını söyleyerek, terörle mücadelede gelinen noktaya dikkat çekti.

Son dakika... Bakan duyurdu: 1984’ün de altında kaldı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta. Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı. Sayı, 52. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur" mesajını paylaştı.

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