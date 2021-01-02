02.01.2021 - 12:00 | | DHA
Son dakika... Bakan duyurdu: 1984’ün de altında kaldı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılında terör örgütüne 52 kişinin katıldığını söyleyerek, terörle mücadelede gelinen noktaya dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta. Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı. Sayı, 52. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur" mesajını paylaştı.
Mustafa Sarıgül'den Fikri Sağlar'a tepki: Asla kabul etmeyizTürkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'li Fikri Sağlar'ın ''Türbanlı hakimin karşısına çıktığımda adaleti sağlayacağından kuşkuluyum'' sözlerine tepki gösterdi. Sarıgül, ''Biz insanların giyimlerinden dolayı, kuşamlarından dolayı, etnik kökenlerinden dolayı asla ve asla ötekileşmesini, ayrışmasını asla kabul etmeyiz'' dedi.