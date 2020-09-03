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03.09.2020 - 10:47 | | AA

Son dakika! Bakan Gül'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

Adalet Bakanı Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır."

Son dakika! Bakan Gül'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

"İnsan olmanın onurunda, insan haklarının eşit temelinde buluşarak nefretin, ırkçılığın, ayrımcılığın üstesinden gelebiliriz."

Deşet anları.. Arkadaşlarıyla tartıştı, bacağından vurulduMaltepe'de otomobil içerisinde arkadaşlarıyla tartışmaya başlayan Sezer A. tartışmanın büyümesi üzerine araç sürücüsü tarafından bacağından vuruldu. Olayın ardından arkadaşları araçla kaçarken yaralı Sezer A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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