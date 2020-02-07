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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Bakan Gül'den Belçikalı mevkidaşına PKK tepkisi
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07.02.2020 - 10:00 | | AA

Son dakika... Bakan Gül'den Belçikalı mevkidaşına PKK tepkisi

Adalet Bakanı Gül, Belçika Adalet Bakanına mektup göndererek PKK'lılarla ilgili soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen karara tepki gösterdi.

Son dakika... Bakan Gül'den Belçikalı mevkidaşına PKK tepkisi

Ayrıntılar birazdan...

Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
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