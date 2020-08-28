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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika: Bakan Koca paylaştı! 'Evden dışarıya adım atmayın...'
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28.08.2020 - 14:17 |

Son dakika: Bakan Koca paylaştı! 'Evden dışarıya adım atmayın...'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından virüslü hastaların dışarı çıkmaması gerektiği ile ilgili paylaşımda bulundu.

Son dakika: Bakan Koca paylaştı! 'Evden dışarıya adım atmayın...'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"EVDEN DIŞARIYA ADIM ATMAYIN.

Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın."

Son dakika: Bakan Koca paylaştı Evden dışarıya adım atmayın...

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