17.03.2020 - 17:24 |
Son dakika... Bakan Koca perşembe günü TBMM'yi bilgilendirecek
Son dakika gelen bilgilere göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs ile ilgili perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirecek.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da açıklamasında, "Sağlık Bakanımız, 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi bilgilendirecek" dedi.
Avrupa'daki Türk vatandaşları uçaklarla İstanbul'a getiriliyorUçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, bugün uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor. Saat 14.15 sıralarında Münih'ten İstanbul Havalimanı'na gelen ilk uçağın yolcuları, otobüslere bindirilerek karantina için hazırlanan yurtlara götürüldü. Öte yandan başta Almanya olmak üzere gün boyu Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan 34 uçuş ile 3 bin 614 kişi Türkiye'ye getirilecek.