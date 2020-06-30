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30.06.2020 - 15:53 |

Son dakika... Bakan Koca'dan corona virüs uyarısı! 'Giderek daha fazla rastlıyoruz...'

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asker uğurlamalarıyla ilgili uyarıda bulunarak corona virüs tehlikesine dikkat çekti.

Son dakika... Bakan Koca'dan corona virüs uyarısı! 'Giderek daha fazla rastlıyoruz...'

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asker uğurlamalarında Kovid-19'la mücadele kapsamında yeterli tedbirin alınmadığını belirtti. Koca, Twitter hesabından asker uğurlamalarında Kovid-19 tedbirlerine uyulmamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kovid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?"

Son dakika... Bakan Kocadan corona virüs uyarısı Giderek daha fazla rastlıyoruz...

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