19.02.2021 - 17:16 |
Son dakika! Bakan Koca'dan önemli aşı açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından inaktif aşılarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Koca, "İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade ettiklerini hatırlatarak, "Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti:
"İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz."
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut gündemi değerlendirdiCumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, CNN Türk yayınında ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası'nın 140 milyar dolar rezerv sattığı iddialarına yanıt verdi...