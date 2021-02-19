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19.02.2021 - 17:16 |

Son dakika! Bakan Koca'dan önemli aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından inaktif aşılarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Koca, "İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı." dedi.

Son dakika! Bakan Koca'dan önemli aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade ettiklerini hatırlatarak, "Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz."

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Son dakika Bakan Kocadan önemli aşı açıklaması

 

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