20.09.2020 - 12:32 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Bakan Koca'dan yeni uyarı! 'Lütfen dikkatli olalım'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Koronavirüse karşı alınan üç tedbirin sıkı uygulanması gerektiğini belirten Bakan Koca grip vakalarına karşı da vatandaşları uyardı. Koca, 'Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım' dedi.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;
Gribin sebebi İnfluenza virüsü, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım.
Önce dövdüler sonra kaçırdılar! Feci dayak kameradaBursa'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden bir yıkama istasyonunda kameraların önünde feci şekilde dövüldü, sonra kaçırıldı. Arabaya bindirilen kişi kurtulmak için seyir halindeki araçtan atladı ancak arkadan gelen başka bir aracın altında kalarak ağır yaralandı. Darp ve kaçırma anları kameraya yansırken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.