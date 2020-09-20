Son dakika... Bakan Koca'dan yeni uyarı! 'Lütfen dikkatli olalım'

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;



Gribin sebebi İnfluenza virüsü, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım.