Son dakika! Bakan paylaştı... Sınava helikopterle gittiler!

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda "Bitlis Hizan Kolludere Köyü’nde LGS’ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte Jandarma’mız helikopterle götürdü ve geri getirdi. Yaşasın Türkiye" ifadelerini kullandı.

Soylu, helikopterin fotoğraflarını da paylaştı.