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20.06.2020 - 16:11 | | DHA

Son dakika! Bakan paylaştı... Sınava helikopterle gittiler!

Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Bitlis'in Hizan Kolludere Köyü'nde LGS'ye katılan 28 öğrenci için, evrakların ve görevli öğretmenlerin sınava helikopterle götürüldüğünü duyurdu.

Son dakika! Bakan paylaştı... Sınava helikopterle gittiler!

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda "Bitlis Hizan Kolludere Köyü’nde LGS’ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte Jandarma’mız helikopterle götürdü ve geri getirdi. Yaşasın Türkiye" ifadelerini kullandı.

Soylu, helikopterin fotoğraflarını da paylaştı.

Son dakika Bakan paylaştı... Sınava helikopterle gittiler

 

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