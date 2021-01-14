14.01.2021 - 11:44 | | DHA
Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu! 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, 'Geçen yıl 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik, 2019’daki rakamın yüzde 40 üzerine çıktık' dedi.
Bakan Pekcan açıklamasında şunları söyledi;
Geçtiğimiz yıl halkımızın sağlığını tehdit eden uyuşturucu, tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içecekler başta olmak üzere, elektronik eşyadan, tekstil ürünlerine; tarihi eser ve kültür varlıklarından, nesli tükenmekte olan canlılara kadar; pek çok farklı alanda yaptığımız yakalamalarla birlikte 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon Türk Lirası değerinde kaçak eşya ele geçirdik.
2020 yılında Gümrük muhafaza ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, toplam 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdik.
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