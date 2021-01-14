Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu! 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya...

Bakan Pekcan açıklamasında şunları söyledi;

Geçtiğimiz yıl halkımızın sağlığını tehdit eden uyuşturucu, tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içecekler başta olmak üzere, elektronik eşyadan, tekstil ürünlerine; tarihi eser ve kültür varlıklarından, nesli tükenmekte olan canlılara kadar; pek çok farklı alanda yaptığımız yakalamalarla birlikte 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon Türk Lirası değerinde kaçak eşya ele geçirdik.

2020 yılında Gümrük muhafaza ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, toplam 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdik.