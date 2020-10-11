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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'fidan' çağrısı
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11.10.2020 - 15:01 |

Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'fidan' çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklamasında, 'Güzel ülkemizde, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum' dedi.

Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'fidan' çağrısı

Ayrıntılar birazdan...

Kahramanmaraş'ta inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi öldüKahramanmaraş'ta inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan yaptığı açıklamada, "Şu anda toprak altında başka kişi yok. Çevre binalardaki durumu da arkadaşlarımız inceliyor. Tedbiren 2 apartmanda tahliye çalışması yapacağız" dedi.
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