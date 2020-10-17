17.10.2020 - 11:05 |
Son dakika... Bakan Selçuk'tan velilere tablet daÄŸÄ±tÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±: Dikkatli olun
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, sosyal medya hesabÄ±ndan tablet daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na iliÅŸkin velilere uyarÄ±larda bulundu.Â
Bakan SelÃ§uk'un aÃ§Ä±klamasÄ± ÅŸÃ¶yle;
DeÄŸerli velilerimiz, tablet daÄŸÄ±tÄ±mÄ±, ihtiyaÃ§ sahibi Ã¶ÄŸrenciler arasÄ±ndan, gelir durumu, eÄŸitim Ã§aÄŸÄ±ndaki kardeÅŸ sayÄ±sÄ± gibi kriterlerle okullarÄ±mÄ±z aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lÄ±yor. BakanlÄ±k adÄ±yla arayan ve kiÅŸisel bilgilerinizi isteyen kÃ¶tÃ¼ niyetli kiÅŸilere karÅŸÄ± dikkatli olun lÃ¼tfen.