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17.10.2020 - 11:05 |

Son dakika... Bakan Selçuk'tan velilere tablet daÄŸÄ±tÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±: Dikkatli olun

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, sosyal medya hesabÄ±ndan tablet daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na iliÅŸkin velilere uyarÄ±larda bulundu.Â

Son dakika... Bakan Selçuk'tan velilere tablet daÄŸÄ±tÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±: Dikkatli olun

Bakan SelÃ§uk'un aÃ§Ä±klamasÄ± ÅŸÃ¶yle;

DeÄŸerli velilerimiz, tablet daÄŸÄ±tÄ±mÄ±, ihtiyaÃ§ sahibi Ã¶ÄŸrenciler arasÄ±ndan, gelir durumu, eÄŸitim Ã§aÄŸÄ±ndaki kardeÅŸ sayÄ±sÄ± gibi kriterlerle okullarÄ±mÄ±z aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lÄ±yor. BakanlÄ±k adÄ±yla arayan ve kiÅŸisel bilgilerinizi isteyen kÃ¶tÃ¼ niyetli kiÅŸilere karÅŸÄ± dikkatli olun lÃ¼tfen.

Son dakika... Bakan SelÃ§uktan velilere tablet daÄŸÄ±tÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±: Dikkatli olun

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