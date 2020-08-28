Son dakika... Bakan Soylu duyurdu! Terör örgütüne üst düzey darbe

Kars Kağızman ilçesi Dibekkaya Köyü kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1'inin Turuncu, 2'sinin de Gri Kategoride yer aldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında; Kars Kağızman ilçesi Dibekkaya Köyü kırsalında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilenler arasında terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ kategoride yer alan terör örgütünün sözde bölge sorumlusu olan Hogir kod adlı Muhammet Taşçı, 2 milyon TL’ye kadar ödülle TURUNCU kategoride yer alan Amed Sorhin kod adlı Benazir Yılmaz ve 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ kategoride yer alan Karker kod adlı Mehmet Emin Delen’in olduğu tespit edilmiştir.

Operasyonda; MLKP terör örgütünün Karadeniz açılımı grubunda faaliyet yürüten Metin kod adlı Koray Aspir’in yanı sıra bölücü terör örgütünde sabotajcı olan Hevi Torhildan kod adlı Dilan Olğun isimli teröristler de ölü olarak ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.

BİR AÇIKLAMA DA MSB'DEN

Öte yandan bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan haberde, Hakkâri, Mardin, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde ele geçirilen malzemeleri paylaştı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Sınırlarımızın güvenliği için Hudut Kartallarımız keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda; Hakkâri, Mardin, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde;

- 45 adet pompalı tüfek

- 85 adet av tüfeği

-15 adet kurusıkı tabanca

- 23.980 paket sigara

- 1.933 kutu tıbbi ilaç ele geçirilmiştir.