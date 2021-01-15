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15.01.2021 - 16:24 | | AA

Son dakika... Bakan Soylu: 'Geçen yıl sadece 52 kişi katıldı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 'PKK'ya yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Kandırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız' dedi.

Son dakika... Bakan Soylu: 'Geçen yıl sadece 52 kişi katıldı'

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

PKK'ya yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Kandırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız.

Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı değişim ve gelişim tarihin hiçbir döneminde yaşanmamıştır. Yerli ve millilik alelade bir söylem değildir, bu ülkenin bu milletin Türkiye'nin 21. yüzyıl stratejisidir.

Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da Avrupa'ya kaçma telaşında.

MSB görüntüleri paylaştı! Hava Kuvvetleri Komutanı da katıldıMilli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz'ün de katıldığı eğitime ilişkin görüntüleri paylaştı.
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