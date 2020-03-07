MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika haberleri: Bakan Soylu: Yunanistan'a geçenlerin sayısı 143 bini geçti
ABONE OL
07.03.2020 - 11:29 |

Son dakika haberleri: Bakan Soylu: Yunanistan'a geçenlerin sayısı 143 bini geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın göçmenlere yaptığı müdahaleler hakkında açıklamalarda bulundu. Soylu, Yunanistan'a geçen göçmen sayısını 143 bin olarak açıkladı ve "Dün gece itmelere özel harekat müdahale etti. Yunanlılar itme yapacaklardı, hepsini tıkadılar, onların itmelerine müsaade etmediler." ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri: Bakan Soylu: Yunanistan'a geçenlerin sayısı 143 bini geçti

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları: 

21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi 'şaka yapıyorsunuz' derdik.Maskeler düştü, acımasızlıklar görüldü. Nasıl acımasız davrandıklarını hepimiz öğrenmiş olduk. Miçotakis'in ülkesinde paralarını 10 katı aldığı toplam 115 bin yabancı var. Bizde ise 4 milyon sığınmacı var bizde. İnsan bir söz söylerken önce boyuna ve yüküne bakar. 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni ihlal ettiler. 

Dün itmelere özel harekat müdahale etti. Yunanlılar itme yapacaklardı, hepsini tıkadılar, onların itmelerine müsade etmediler. En temel hak sığınma hakkıdır. Bunu ortadan kaldırma hiçbir devlet için söz konusu değildir. Yunanistan'a geçenlerin sayısı 143 bini geçti. 

Esnaf sahte paralardan koleksiyon yapıyorBursa’da bir esnaf, kalpazanların verdiği sahte paralarla koleksiyon yapıyor
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sahil Güvenlik Uzman erbaş alımı başvuruları devam ediyor! Başvuru şartları neler?

Sahil Güvenlik Uzman erbaş alımı başvuruları devam ediyor! Başvuru şartları neler?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

Kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar!

Kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar!

Üvey oğlunun kız arkadaşına istismardan ceza almıştı! İstinaftan...

Üvey oğlunun kız arkadaşına istismardan ceza almıştı! İstinaftan...

Sıradaki Haber