Son dakika haberleri: Bakan Soylu: Yunanistan'a geçenlerin sayısı 143 bini geçti

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi 'şaka yapıyorsunuz' derdik.Maskeler düştü, acımasızlıklar görüldü. Nasıl acımasız davrandıklarını hepimiz öğrenmiş olduk. Miçotakis'in ülkesinde paralarını 10 katı aldığı toplam 115 bin yabancı var. Bizde ise 4 milyon sığınmacı var bizde. İnsan bir söz söylerken önce boyuna ve yüküne bakar.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni ihlal ettiler.

Dün itmelere özel harekat müdahale etti. Yunanlılar itme yapacaklardı, hepsini tıkadılar, onların itmelerine müsade etmediler. En temel hak sığınma hakkıdır. Bunu ortadan kaldırma hiçbir devlet için söz konusu değildir. Yunanistan'a geçenlerin sayısı 143 bini geçti.