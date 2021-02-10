10.02.2021 - 10:37 | | DHA
Son dakika! Bakan Soylu'dan Boğaziçi açıklaması: Müsaade etmemiz söz konusu değil
Bakan Soylu: (Boğaziçi eylemlerine ilişkin) Birileri gezi hevesliği içerisinde. Buna bizim müsaade etmemiz söz konusu değildir.
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Belediye başkanı isyan etti! 'İçi boşaltıldı, kazmayın'Manisa'da Bintepeler diğer adıyla Lidya Kral Mezarlığı olarak bilinen 2 bin 700 yıllık tümülüsler, define uğruna yok ediliyor. Kaçak kazı yapan şüpheliler, 2 tümülüse zarar verirken, iş makineleri ile kazılan tümülüs adeta yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. İş makineleri ile yapılan kaçak kazıya ilk defa şahit olduğunu belirten Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, definecilere seslenerek, "Ne olur şu doğal güzelliği bozmayın. Antik çağda soyulan bu tümülüslerin içerisinde hiçbir şey bırakılmadı. 'Bu tepede hiçbir şey yok, tamamen boşaltılmıştır' diye yazalım ki bari, tepeleri bozmasınlar" dedi.