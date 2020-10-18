18.10.2020 - 12:00 |
Son dakika! Bakan Soylu'dan Denizli Valisi Ali Fuat Atik hakkında açıklama
Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in esnaf denetimi sırasında söylediği sözler hakkında İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.
Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Devletin cemal ve celal yüzü vardır.
Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti,
Diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır...
Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır.
Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur.
"Kanuni" Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor!Türkiye'nin Fatih ve Yavuz'dan sonraki üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'na gitmek üzere, 36 millik Çanakkale Boğazı geçişine başladı. Sabah saat 08.00'de Ege Denizi'nden Boğaza giriş yapan Kanuni'nin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz geçişi yapan Kanuni'yi Kurtarma-9 römorkörü çekerken, diğer römorkörler de eşlik etti ve su sıkarak vatandaşları selamladı. Sahilde ise çok sayıda vatandaş, Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Kanuni'yi Türk bayraklarıyla selamladı.