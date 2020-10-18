Son dakika! Bakan Soylu'dan Denizli Valisi Ali Fuat Atik hakkında açıklama

Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Devletin cemal ve celal yüzü vardır.

Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti,

Diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır...

Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır.

Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur.