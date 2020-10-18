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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika! Bakan Soylu'dan Denizli Valisi Ali Fuat Atik hakkında açıklama
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18.10.2020 - 12:00 |

Son dakika! Bakan Soylu'dan Denizli Valisi Ali Fuat Atik hakkında açıklama

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in esnaf denetimi sırasında söylediği sözler hakkında İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

Son dakika! Bakan Soylu'dan Denizli Valisi Ali Fuat Atik hakkında açıklama

Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: 

Devletin cemal ve celal yüzü vardır.
Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti,
Diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır...
Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır.

Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur.

Son dakika Bakan Soyludan Denizli Valisi Ali Fuat Atik hakkında açıklama

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