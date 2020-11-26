26.11.2020 - 10:33 |
Son dakika! Bakan Soylu'dan 'terör' açıklaması!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır." dedi. Soylu, bu yılki operasyonlarda 809 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğünü bildirdi.
Soylu, Türkiye'deki FETÖ operasyonlarında bugüne kadar 292 bin kişinin gözaltına alındığını, 96 bin kişinin de tutuklandığını açıkladı.
İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları:
"Bu yıl 76'sı büyük, 307'si orta; 99 bini kırsal ve 2900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldı"
Otobüs durağında bekleyen genç kadın tacize uğradıSamsun’da durakta otobüs bekleyen N.G. (21) adlı kadını elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.K. (30), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. E.K.’nin ifadesinde "Elimdeki poşet değdi, ben değmedim" diyerek kendini savunduğu belirtildi.